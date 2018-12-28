Значимые события в Казахстане. Итоги 2018 года

CA-NEWS (KZ) - Подходит к концу очередной год. Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью отечественным СМИ подвел его итоги. Агентство CA-News решило также рассказать о значимых событиях в республике.

20-летие Астаны





Весь год вся страна отмечала 20-летие Астаны, пришедшееся на июль. В столице и в регионах было проведено 175 мероприятий, 44 из которых международного, 91 республиканского и 15 регионального значения. В самом городе на проведение 85 мероприятий власти выделили из бюджета 19 млрд тенге.

Каждая область к юбилею Астаны сделала свой подарок. Город Алматы, например, подарил столице детский сад Almaty balabaqshasy на 240 мест, Восточно-Казахстанская область украсила ботанический сад, Западно-Казахстанская область разбила сквер «Акжайык», Карагандинская область — аллею «Улытау» с монументом «Қазақ еліне мың алғы» (Тысяча благодарностей казахской земле). Открытая экспозиция Музея ракетно-космической техники – подарок Кызылординской области, новый пешеходный мост, соединяющий центральный парк столицы с правым берегом реки Есиль - от Атырауской области, Южно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Жамбылская области проложили велодорожки общей протяженностью 56 км. Мангистауская область привела в порядок Дом дружбы, Алматинская область провела реконструкцию парка «Арай», получившего новое название «Жетысу», Актюбинская область возвела «Стену мира», которую открыли в конце августа.

После празднования 20-летия столицы Н.Назарбаев направил каждой области письмо с благодарностью за участие и подарки.

Создание Международного финансового центра «Астана»





В столице Казахстана 5 июля состоялась презентация МФЦА. Страна шла к этому событию с 2015 года.

С января 2018 года начал функционировать Суд МФЦА, который является независимым органом и основан на принципах общего права Англии и Уэльса и стандартах ведущих международных финансовых центров. Суд не осуществляет административное и уголовное судопроизводство и обладает юрисдикцией для обеспечения разрешения споров между участниками, органами МФЦА и споров по операциям, осуществленным в МФЦА в соответствии с правом МФЦА.

Н.Назарбаев назначил 9 судей МФЦА во главе с Гарри Кеннетом Вульфом – международным арбитром и медиатором в сфере финансового права, обладающим опытом работы в судебных системах Англии, Уэльса, Катара и Гонконга.

Также создан Международный арбитражный центр, который обеспечивает альтернативу судебному процессу и работает в соответствии с международными стандартами по решению гражданских и коммерческих споров. Председателем Международного арбитражного центра МФЦА является Барбара Доманн, работавшая внештатным судьей в Высоком суде Англии и Уэльса и в Международном суде Катара.

Кроме того создан Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг, который осуществляет регулирование, контроль и надзор за финансовой деятельностью в МФЦА его участников в целях обеспечения безопасности и устойчивости финансовой системы. Председатель Совета директоров комитета - Барбара Джадж.

Главным событием фондового рынка Казахстана стал запуск первых торгов на Бирже МФЦА акциями крупнейшего в мире производителя природного урана АО «НАК «Казатомпром».

Председателем Биржи МФЦА является Тимоти Беннет, ранее возглавлявший Новозеландскую фондовую биржу, а также имеющий опыт работы в компаниях Oliver Wyman и Boston Consulting Group в Азии.

На данный момент на площадке МФЦА зарегистрировались 100 компаний из Казахстана, США, ОАЭ, Сингапура, Китая, Великобритании, Германии и Франции. В течение года был заключен ряд меморандумов о сотрудничестве с такими компаниями, как Сбербанк, Master Card, Visa, Euroclear, ERG, SAP, фонд «Даму» и др. К 2020 году число компаний планируют увеличить до 500.

Шымкент стал городом республиканского значения





19 июня Н.Назарбаев, выступая на церемонии публичного подписания указа о некоторых вопросах административно-территориального устройства Казахстана, отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше 1 млн человек и закрепил за собой статус города республиканского значения. Эта административная единица стала 17-м регионом страны. Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, ее областным центром стал город Туркестан.

Запуск ипотечной кампании «7-20-25»

В 2018 году глава Казахстана объявил о запуске новой программы, создающей условия для приобретения жилья за счет доступности ипотеки.

Займ в тенге предоставляется казахстанцам, не имеющим жилья, на следующих условиях: ставка вознаграждения по кредиту – 7% в год, первоначальный взнос - 20%, срок возмещения кредита - 25 лет.

По последним данным Национального банка РК, в рамках реализации программы принята 5621 заявка на получение займа на сумму 65,9 млрд тенге. Из них одобрено 3542 заявки на предоставление займа на сумму 42,4 млрд тенге.

Председательство Казахстана в Совете безопасности ООН





С 1 января в течение месяца делегация республики руководила работой главного органа Организации Объединенных наций. В ходе председательства Казахстана состоялось около 30 заседаний в формате консультаций, брифингов и дебатов, по итогам которых были приняты резолюции и заявления для прессы.

Главным мероприятием в СБ ООН стал тематический брифинг высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Н.Назарбаева. Принятое по итогам заседания заявление посвящено Всеобъемлющей стратегии предотвращения конфликтов. В данный документ наряду с вопросами раннего предупреждения, превентивного развертывания, посредничества, миротворчества, постконфликтного миростроительства и укрепления мер подотчетности были впервые включены проблемы нераспространения оружия массового уничтожения.

Центральным мероприятием стали министерские дебаты СБ ООН на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития» под председательством экс-главы МИД Кайрата Абдрахманова.

Важным событием стала организация казахстанским председательством визита делегации СБ ООН в Кабул. Полевая миссия стала первым визитом Совета безопасности в Афганистан с 2010 года.

Кроме того, на площадке ООН Казахстан провел Специальное мероприятие высокого уровня по запуску проекта Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

Нововведением председательства РК стала официальная церемония присоединения к СБ ООН шести вновь избранных членов – Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши, Экваториальной Гвинеи, которые в торжественной обстановке установили флаги своих стран в холле перед залом Совбеза ООН.