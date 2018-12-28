В Ашхабаде состоялся новогодний концерт

CA-NEWS (TM) - В столичном Дворце зимних видов спорта состоялось музыкальное представление, посвящённое новому, 2019 году. В концерте, наряду с признанными мастерами искусств, приняли участие и молодые исполнители, сообщает TDH.

В программу вошли широко известные и любимые слушателями мелодии и песни. В ходе торжества со сцены звучали пожелания и поздравления с наступающим праздником.

Зажигательные новогодние песни сменялись лирическими сочинениями, эстрадные ритмы - современными аранжировками фольклорных произведений. Яркий старт праздничному концерту дала народная артистка Туркменистана Сахыдурсун Ходжакова, исполнившая песню «Geldi täze ýyl». Артистка также восхитила зрителей исполнением индийской песни «Söýgüniñ güýji» в дуэте с Нуръягды Реджебовым.

Хореографическими номерами, насыщенными этнографическими мотивами в сочетании с современной пластикой, порадовали публику Государственный ансамбль танца и группа «Näzli».

В завершение концерта под овации зала Аннагулы Мыратдурдыев исполнил песню «Jan Watanym Türkmenistan!».

Новогодние концерты во Дворце зимних видов спорта состоятся также 28 и 29 декабря.