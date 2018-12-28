Полиция проверяет выезжающий из Ашхабада автотранспорт на наличие продовольствия

CA-NEWS (TM) - Власти Ашхабада на фоне осуществления усиленного надзора за торговлей продуктами питания на рынках и в государственных магазинах, подвергают полицейскому контролю автотранспорт, направляющийся из столицы в регионы. Проверка автомобилей осуществляется с целью препятствия вывозу продовольствия из столицы, сообщает Азатлык.

В настоящее время на столичных рынках «Алемгошар» и «Текинский» , а также многих других торговых точках появились группы, состоящие из работников полиции и спецслужб.

Сообщается, что одна группа контролирует, чтобы товары продавались по установленным властями ценам, а другая группа следит за тем, чтобы никто не фотографировал или не снимал происходящее, в том числе возникающие очереди, на видео.

В настоящее время контроль за осуществлением продажи продовольствия в столице не ограничивается рынками. За последние несколько дней автомобили, выезжающие из Ашхабада в велаяты, останавливаются и досматриваются дорожной полицией.

Азатлыку не удалось выяснить подробности и причину участившихся случаев проверки автотранспорта, направляющегося из столицы в области, в полиции Ашхабада.

Столкнувшиеся с проверкой, сотрудники полиции, останавливающие транспорт на постах объясняют эти мероприятия тем, что увеличилось количество спекулянтов, увозящих из столицы яйца, импортные куриные окорочка, а также овощи и фрукты.

Население Туркменистана с конца прошлого года сталкивается с дефицитом продуктов питания, в первую очередь хлеба, муки, растительного масла и яиц.

С приближением новогодних праздников на рынках столицы Туркменистана заметно увеличились ассортимент и количество продуктов, среди которых немало продуктов низкого качества и истекшим сроком годности.

На фоне регулярных отчетов правительства об обеспечении продовольственного изобилия, президент страны накануне снова потребовал насытить внутренний рынок товарами.