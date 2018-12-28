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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданство иностранного шпиона, задержанного в Монголии остаётся неизвестным

CA-NEWS (MNG) - В октябре этого года Главным разведывательным управлением (ГРУ) Монголии был задержан иностранный шпион в блоке «C» жилого комплекса Голомт, который находится недалеко от западного перекрестка улицы Мира в Улан-Баторе, передает ARD.

По словам начальника ГРУ Д.Гэрэла, задержанный является иностранным разведчиком. При этом Д.Гэрэл опроверг информацию о том, что это гражданин Китая.

До этого этого некоторые неофициальные источники сообщили, что арестован был китаец.

«В настоящее время ведется расследование. Мы арестовали иностранного шпиона. Тем не менее, информация является конфиденциальной, поэтому я не могу сказать большего»,- пояснил Д.Гэрэл.

Согласно действующему законодательству Монголии, если иностранный гражданин будет заниматься шпионажем в Монголии, его ждет наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

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