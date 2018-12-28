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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент предложил открыть новый телеканал «История Узбекистана»

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев в своём послании Олий Мажлису 28 декабря обратил внимание на необходимость развития национальной идеи для выполнения величайших задач, поставленных на будущее.

«Мы должны уделять особое внимание просвещению нашей молодежи, формированию национальной гордости за наших великих правителей и военачальников, мыслителей и философов, которыми очень богата история нашей страны. Для этих целей нужно создать в составе Национальной телерадиокомпании телеканал «История Узбекистана» и вместе с научной общественностью, творческой интеллигенцией создавать на нём качественные телепрограммы», - сказал глава государства.

В этой связи соответствующим министерствам и ведомствам были даны необходимые поручения, сообщили местные СМИ.

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