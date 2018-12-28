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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане помощников нотариуса со стажем в 3 года освободили от стажировки

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане изменены и дополнены Положение о порядке организации деятельности стажера нотариуса, сообщает "Норма".

Напомним, что в мае 2018 года Минюст предложил, а Президент одобрил сокращение стажировки на должность нотариуса с 2 лет до 1 года. Кроме того, признано, что для лиц, которые не менее 5 лет проработали судьей либо не менее 3 лет на должностях по контролю за нотариатом, стажировка вообще не обязательна.

Опубликованные документы не только окончательно оформили данные предложения, но и содержат другие поправки.

Кроме того, пересмотрены ограничения на предельное количество стажеров у нотариуса. Прежде за ними запрещалось закреплять 2 и более стажеров. Правило изложено по-новому: за одним нотариусом, как правило, закрепляется один стажер. В исключительных случаях это позволяет опытным специалистам брать шефство над большим числом стажеров.
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