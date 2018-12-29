В Узбекистане парламент получит право утверждения членов правительства

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана, обращаясь 28 декабря к парламенту страны (Олий Мажлис), предложил ввести в практику утверждение членов Кабинета Министров Олий Мажлисом, сообщает Podrobno.uz.

"Реформа – это обновление, изменение. Чтобы реформы дали положительный результат, измениться должно все наше общество, прежде всего мы сами, руководители. Изменится человек – изменится и страна", – отметил Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана подчеркнул, что само время требует от руководителей и депутатов всех уровней, ведущих специалистов организовать свою деятельность на основе критического анализа, строгой дисциплины, персональной ответственности. Будущие министры должны чувствовать ответственность перед парламентом, доказать, что они достойны этой должности.

На сегодняшний день члены правительства, главы министерств и ведомств, крупных госкомпаний и банков в Узбекистане назначаются указами и постановлениями президента, а также постановлениями правительства.

Мирзиёев также предложил создать новый телеканал «История Узбекистана». По мнению главы узбекского государства, каждый гражданин страны должен знать историю своей Родины и создание нового телеканала будет способствовать этому.

Он также отметил необходимость глубокого изучения истории Узбекистана и активизацию научно-исследовательской работы в этом направлении.