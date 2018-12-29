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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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У пирамид Гизы в Египте подорван автобус с туристами, есть погибшие

CA-NEWS (CA) - Трое туристов из Вьетнама и экскурсовод-египтянин погибли в результате подрыва туристического автобуса в египетской Гизе, недалеко от Каира. Еще 12 человек ранены, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на египетское министерство внутренних дел.

Как сообщили в министерстве, автобус наехал на самодельное взрывное устройство, спрятанное у дороги. Взрыв произошел около 18:15 по местному времени в 2,5 километрах от Пирамид.

По словам премьер-министра страны, двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Он добавил, что автобус наехал на бомбу после того, как отклонился от заранее запланированного маршрута.

Туристы ехали к пирамидам, чтобы увидеть световое шоу, сообщает агентство Рейтер.

Ни одна из экстремистских организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Обстановка в Египте напряжена: сейчас пик туристического сезона. Кроме того, копты, основное христианское меньшинство страны, готовятся встретить рождество седьмого января.

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