В Туркменистане снова дорожает доллар

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде снова наблюдается рост стоимости иностранной валюты, покупка и продажа которой осуществляется на так называемом черном рынке, то есть с рук.



Как сообщили корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде, 28 декабря в столице Туркменистана 1 доллар США покупали за 18-18.2 маната и продавали за 18.5-18.6 манатов. За последние две недели доллар подорожал в среднем на 1.5 маната.

По словам продавцов валюты на столичном рынке "Алемгошар", в настоящее время продающих доллары заметно меньше, в основном население покупает доллары.

В Туркменистане наличный обмен валюты является нелегальным. В январе 2015 года правительство Туркменистана зафиксировало обменный курс валюты на уровне 3.5 маната за 1 доллар США, а в начале 2016 года полностью запретило наличный обмен.

Рост стоимости американской валюты в Туркменистане начался в октябре прошлого года, поднявшись с 6 до 9 манатов.

Исторического максимума курс доллара на "черном рынке" в Туркменистане достиг июне 2018 года, когда за 1 доллар США давали 30 туркменских манатов. В начале июня стоимость одного американского доллара в Туркменистане составляла покупка 21-22 маната, продажа 25 манатов.

В октябре правительство в очередной раз объявило о неуклонном росте экономики и стабильности национальной денежной единицы.

Согласно отчету правительства, рост ВВП в стране сохраняется "почти на 6,2 процента", также осуществляются "решительные шаги на пути реализации реформ по достижению основной цели – обеспечению высокого уровня и качества жизни туркменистанцев".