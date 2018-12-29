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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон и Жээнбеков поздравили друг друга с наступающим Новым годом

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел накануне телефонный разговор с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обменялись добрыми пожеланиями в адрес народов двух стран.

Было констатировано, что в уходящем году двустороннее взаимодействие Таджикистана и Кыргызстана развивалось в позитивном русле в различных сферах.

В этом контексте было подчеркнуто значение последовательного воплощения в жизнь договорённостей, достигнутых по итогам официального визита президента Кыргызстана в феврале текущего года в Таджикистан, а также других рабочих встреч глав двух государств.

Президенты Таджикистана и Кыргызстана высказались за дальнейшие совместные усилия по практическому задействованию огромного созидательного потенциала таджикско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного характера.

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