РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За год в Таджикистане построено свыше 150 школ

CA-NEWS (TJ) - Семь дошкольных учреждений на 1 тыс. 186 мест введено в эксплуатацию в Таджикистане с начало текущего года, сообщает Авеста.

Правительство республики планирует обеспечить развитие и расширение учебных заведений, в том числе и дошкольных, и до 2021 года добиться 30-процентного охвата детей дошкольным образованием.

В рамках государственных программ в течение трех будущих лет будут созданы 1050 дошкольных и общеобразовательных учреждений, большая часть которых предназначена для сельской местности.

Только в 2018 году в стране за счет всех источников было построено и сдано в эксплуатацию 151 общеобразовательное учреждение на 73 тыс. посадочных мест.

print
  • Кампания по выборам президента Украины стартует 31 декабря
  • Instagram отменил обновление из-за недовольства пользователей
  • В США произошло массовое отключение интернета
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×