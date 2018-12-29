За год в Таджикистане построено свыше 150 школ

CA-NEWS (TJ) - Семь дошкольных учреждений на 1 тыс. 186 мест введено в эксплуатацию в Таджикистане с начало текущего года, сообщает Авеста.

Правительство республики планирует обеспечить развитие и расширение учебных заведений, в том числе и дошкольных, и до 2021 года добиться 30-процентного охвата детей дошкольным образованием.

В рамках государственных программ в течение трех будущих лет будут созданы 1050 дошкольных и общеобразовательных учреждений, большая часть которых предназначена для сельской местности.

Только в 2018 году в стране за счет всех источников было построено и сдано в эксплуатацию 151 общеобразовательное учреждение на 73 тыс. посадочных мест.