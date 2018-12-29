Узбекские повара приготовили плов на 10 тысяч человек в Абу-Даби

CA-NEWS (UZ) - Узбекские повара накануне приготовили плов на 10 тысяч человек на фестивале культурного наследия имени шейха Зайеда в Абу-Даби, сообщает Podrobno.uz.

Узбекское традиционное блюдо – плов, был приготовлен по случаю 100-летия шейха Зайеда. На плов, рассчитанный на 10 тысяч человек, ушло 1,5 тонны риса.

Блюдо вечера готовили в огромном казане и 8 маленьких казанах, установленных на одной из центральных площадей. В приготовлении плова приняли участие 30 поваров из Узбекистана. Процесс приготовления и раздачи блюда сопровождался традиционными узбекскими мотивами и танцевальными выступлениями.