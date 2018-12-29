GM Uzbekistan лишили практически всех налоговых льгот

CA-NEWS (UZ) - Компания GM Uzbekistan лишилась практически всех налоговых льгот, которыми она пользовалась с 2008 года, сообщает Podrobno.uz.

Это следует из постановления главы государства "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы ".

Ранее ЗАО "Дженерал Моторс Узбекистан" было освобождено от уплаты всех налогов, действующих на территории Узбекистана, а также обязательных платежей в Республиканский дорожный Фонд.

При этом предприятия – производители комплектующих изделий, материалов и технологической оснастки были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в части реализуемой ими продукции для автомобилей производства ЗАО "Дженерал Моторс Узбекистан", а также от налога на имущество в части основных средств, используемых для их производства.

Теперь список льгот значительно поредел. "Дженерал Моторс Узбекистан" и предприятия – производители комплектующих освобождены только от уплаты налога на добавленную стоимость.