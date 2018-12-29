Площадь аэропорта Алматы планируют увеличить в 2,5 раза

CA-NEWS (KZ) - Какие работы проведены в целях улучшения качества обслуживания в аэропорту Алматы в течение двух последних лет, рассказал в Facebook заместитель акима города Алматы Ерлан Аукенов.

«Аэропорт Алматы до 2017 года переживал не лучшие времена, вследствие чего ежегодно отменялось до 200 рейсов по причинам непогоды. Убытки авиакомпаний составляли до миллиарда тенге, но главное, более 30 тысяч пассажиров ощущали дискомфорт: опаздывали на деловые встречи, семейные мероприятия и так далее», – отметил замакима, добавив, что с подобными проблемами в своё время сталкивались знаменитые аэропорты: Гельмута Шмидта (Гамбург, Германия), Аурела Влайку (Бухарест, Румыния), Дон Муанг (Бангкок, Таиланд). Решением вопроса повышенной загруженности стала реконструкция взлётно-посадочных полос, расширение территории и открытие новых терминалов. Как результат, пропускная способность увеличилась в разы и города получают дополнительный поток туристов.

В целях улучшения качества обслуживания в аэропорту Алматы в течение двух последних лет проведены работы: сделан текущий ремонт двух взлётно-посадочных полос, построены соединительные ролевые дорожки, установлено современное аэронавигационное и светосигнальное оборудование. Общий объём инвестиций со стороны частной компании составил более 8 млрд тенге. В результате по состоянию на декабрь 2018 года проблемы с возможностью приёма бортов в непогоду устранены, а пропускная способность аэродрома выросла в 2,5 раза (с восьми до 20 самолётов в час). Также отмечен стабильный двухгодичный рост пассажирооборота, до 5,8 млн в год.

«На этом работа по улучшению обслуживания пассажиров аэропорта Алматы не окончена. Сегодня уже разработана концепция увеличения площади существующего здания аэровокзала путём пристройки нового блока с западной стороны, что позволит увеличить в 2,5 раза текущую площадь аэропорта, поднять пропускную способность до 13 миллионов пассажиров в год (с учётом предусмотренной нагрузки на ближайшие 10-15 лет), доукомплектовать двумя телескопическими трапами и расширить парковку до вместимости на 2000 автомобилей», – сообщил Ерлан Аукенов.

Также завершено проектирование нового цеха, обеспечивающего бортовое питание. Его мощность предусматривает выдачу 15 тысяч порций в сутки, что в 2,5 раза больше текущего объёма. Строительство компания планирует начать весной 2019 года. «Определено видение под здание, простаивавшее долгий период и запроектированное под гостиницу. Дальше только ремонт и создание сотни новых рабочих мест», – дополнил замакима.