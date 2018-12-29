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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Европе и Центральной Азии 25% людей работают неофициально, - доклад МОТ

CA-NEWS (KG) - Два миллиарда человек работают неофициально, как сообщают в последнем докладе о «неформальной экономике» Международной организации труда (МОТ). Это составляет более 60 процентов работающего населения планеты. Большинство этих людей не имеют нормальных условий труда и социальных гарантий.

Доклад МОТ о «неформальной экономике» основан на показателях из более чем 100 государств. По данным исследования, самый высокий процент людей, работающих неофициально, приходится на развивающиеся страны – это 93 процента. В Африке неформально трудятся почти 86 процентов работающих людей, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в арабских государствах эта цифра составляет примерно 68 процентов, в Северной и Южной Америках – 40 процентов, а в Европе и Центральной Азии – 25 процентов.

Самые тревожные показатели обнаружены в сфере сельского хозяйства: неофициально трудятся более 90 процентов работников этого сектора. В остальных сферах деятельности на «неформальную экономику» приходится половина рабочих мест. У людей, проживающих в сельской местности, вероятность быть нанятым неофициально – в два раза выше, чем у городских жителей.

Мужчины устраиваются на работу неофициально на 5 процентов чаще, чем женщины, однако права женщин, трудящихся неформально, ущемляются в большей степени. «Для сотен миллионов работников неформальное трудоустройство означает отсутствие социальных гарантий, прав на рабочем месте и адекватных условий труда», – подчеркивают авторы доклада. Для компаний и предприятий неофициальное трудоустройство оборачивается низкой продуктивностью.

Уровень образования является ключевым фактором, влияющим на неофициальное трудоустройство: чем он выше в обществе, тем ниже показатели по количеству рабочих мест в «неформальной экономике». Люди, получившие среднее или средне-специальное образование, реже рискуют попасть на неофициальный рынок труда по сравнению с теми, кто или не получил образования, или закончил только начальную школу.

Бедность признана как причиной, так и следствием неофициального трудоустройства. «Доклад продемонстрировал, что бедные люди чаще трудоустраиваются неформально, при этом от бедности чаще страдают люди, работающие неофициально», – сообщают авторы документа. Эксперты настаивают на том, что переход к формальной экономике и официальному трудоустройству – необходимое условие достойной работы и устойчивого развития.

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