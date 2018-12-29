Около 26% сельхозтехники в Таджикистане находится в неисправном состоянии

CA-NEWS (TJ) - Около 7 тыс. единиц или 25,8% от общего количества сельскохозяйственной техники, находящейся в распоряжении общественных и дехканских хозяйствах в Таджикистане находятся в неисправном состоянии, передает Авеста.



По статистическим данным, по состоянию на 1 декабря 2018 года, в общественных и дехканских хозяйствах имеется в наличии 26 тыс. 969 тракторов всех марок, из них 20 тыс. 11 тракторов находятся в исправном состоянии, что составляет 74,2% от общего их количества.

Между тем, многие специалисты отрасли утверждают, что большая часть сельхозтехники,

приобретенной еще во времена СССР, давно уже устарела и стала непригодной. Сельскохозяйственный парк республики нуждается в обновлении, поскольку большая часть технических средств используется второй, а то и третий срок эксплуатации.

По официальным данным, за последние 5-6 лет Таджикистан импортировал более 10 тыс. сельскохозяйственной техники и оборудования. Новая сельхозтехника, в основном, импортируется из Белоруссии.

Напомним, 29 сентября текущего года в городе Гиссаре была сдана в эксплуатацию вторая очередь совместного таджикско-белорусского предприятия ЗАО «Агротехсервис».

Данное предприятие, первая очередь которого была сдана в эксплуатацию в мае текущего года, занимается, в основном, сборкой тракторов и других видов сельхозтехники.

С пуском второй очереди производственная мощность предприятия «Агротехсервис» составляет 6 тракторов в сутки, а в год предприятие способно производить свыше 1,7 тыс. единиц тракторов.