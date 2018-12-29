РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Германия 1 января вновь станет членом Совета Безопасности ООН

CA-NEWS (CA) - С 1 января 2019 года Германия уже в шестой раз станет непостоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщило 28 декабря, правительство ФРГ. В числе своих приоритетных задач в рамках Совбеза ООН оно считает защиту женщин и их участия в мирных процессах, усиление внимания к проблемам изменения климата, а также отстаивание концепции миротворчества как инструмента урегулирования конфликтов, передает DW.

Правительство ФРГ вновь призвало реформировать Совет Безопасности ООН. По мнению Берлина, нынешний состав постоянных членов СБ уже не отражает ни многополярность мира, ни крупнейших плательщиков взносов в казну ООН, как это было во время основания организации в 1945 году. Германия - четвертый по величине плательщик взносов после США, Японии и Китая, в 2018 она перечислила ООН 5,4 млрд долларов (6,4 процента бюджета ФРГ), столько же денег будет направлено и в 2019 году.

Помимо Германии, непостоянными членами СБ с 1 января 2019 года станут Бельгия, ЮАР, Индонезия и Доминиканская Республика, сменив Боливию, Эфиопию, Казахстан, Нидерланды и Швецию. Постоянными членам СБ с правом вето являются США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Решения Совбеза обязательны для всех стран-участниц ООН.

print
  • Посол Таджикистана и император Японии обсудили перспективы таджикско-японского сотрудничества
  • Казахстан окажет военно-техническую помощь Таджикистану
  • Бригадам скорой медицинской помощи Астаны выдали новое оборудование
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×