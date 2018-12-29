«Коммерсантъ»: Жванецкий. Обещания чиновников к Новому Году

CA-NEWS (CA) - Язык чиновников как особый феномен, отмечает Коммерсантъ, публикуя сатиру писателя Михаила Жванецкого.

Разговор начальников:

— Ох, Петраков, народ терпеть не будет, если ты оставишь население без, допустим, газет.

— Какие могут быть, допустим, сомнения. Оставить население без газет нам не позволит народ.

— Народ, между прочим, может внезапно спросить: «А как услуги населению?»

— Повышение платных услуг населению есть общенародная задача. Честно говоря, Василь Василич, население мне не нравится…

— А народ?

— Ну, народ... Наш народ с населением не сравнить. Вы ведь тоже чувствуете разницу.

— Да кто же не чувствует.

— А группки, какие противные бывают группки, формирования...

— Есть еще отдельные элементы. Те вообще мерзкие.

— Есть еще горожане. Сельские жители и глубинка...

— Так, всё! Не отвлекайтесь. Мы с вас спросим. Мы уже спрашиваем: как с обеспечением населения, допустим, лекарствами?

— Допустим, население?

— Да, да.

— И чем, вы спрашиваете?

— Лекарствами.

— Обеспечим.

— Я в этом уверен?

— Безусловно.

— Здесь сомнений быть не может?

— Абсолютно.

— Народ будет обеспечен лекарствами?

— В первую очередь.

— А все остальные?

— Тоже.

— Пока о населении говорить не будем.

— Безусловно.

— Вы думаете над этим?

— Необычайно. В этом году необычайно.

— Население не должно испытывать тревог по этому поводу.

— Никаких.

— А отдельные элементы?

— Эти могут.

— Ну тут объяснения не помогают.

— Значит — изоляция. ОМОН. Резиновые палки.

— Скажите, а вы что, употребляете эти предметы против населения?

— Только против элементов.

— Значит, население может быть спокойно?

— Повсеместно.

— Теперь насчет лекарств.

— Повторяю. Полная уверенность. Тревожного положения нет. Небольшая авария на Уральском таблеточном. Обычный сбой.

— Есть ли жертвы среди населения?

— Человеческих нет.

— Ага...

— Только среди потребителей. Менее 3%. В пределах нормы.

— А нормы утверждены?

— После всенародного обсуждения мною лично.

— Значит, обеспечение лекарствами...

— Вопрос наибольшей важности, общенародная задача.

— Ах, даже так. Будем считать вопрос закрытым?

— Самым твердым образом.

— Товары, услуги, подготовка к зиме?

— Вне всяких сомнений. Предмет самого пристального изучения внимания. Уже на ближайшее время намечены самые широкие перспективы.

— Ага... Население может быть спокойным?

— Безусловно. Для беспокойства населения нет оснований, одни только поводы и спецотряд особого назначения.

— То есть беспокойство население...

— ...проявлять не должно. Не имеет права.

— Значит, рост платных товаров, услуг, подготовка к зиме, спрос?..

— Вот здесь — в двух томах. Отработанные и переработанные просьбы, переплетенные и сжатые между собой. Мы уже приступили к выработке таких же унифицированных сжатых ответов. В самое ближайшее время будут приняты конкретные решения по проектам реконструкций предприятий и учреждений.

— Вот даже так?

— Безусловно.

— Значит, население?..

— Передайте населению горячий привет от Родины, а также от меня лично. В целях скорейшего обеспечения убыстрения нарастания получения продуктов для быстрейшего их употребления был посещен ряд предприятий общественного пропитания, где трудящиеся обратились со своими просьбами и проблемами, позволяющими сделать вывод, что питание работников питания налажено, они нуждаются в транспорте и жилье.

— А вот могут они накормить посетителей?

— Это самый острый вопрос, на который только время даст ответ, хотя нас радует уже то, что хотя бы работники общепита отошли от общего стола.

— Вопросы одежды?

— Одежда не является предметом первой необходимости. Тем не менее мы ею занимаемся упорно, и население может быть уверено, что страна и народ думают о том, как будет выглядеть население и его представители, к примеру, прохожие, очередники, призывники, отказники и космонавты. Дома моделей полным ходом разрабатывают одежду для разных слоев населения, мигрирующего по стране. Миграция нас беспокоит. Мигрируют семьи и отдельные мужья. Мигрируют одинокие женщины. Народ требует приковать их к месту. Наша задача — выполнить эти требования народа. Население к Новому году будет одето окончательно.

— К какому Новому году?

— Вопрос решается.

— Иностранные разведки?

— Как правило, озабочены нашим благосостоянием.

— Как мы можем их дезориентировать?

— Наиболее простым способом: непрерывно меняя благосостояние, или наоборот, не меняя его, что менее дорого.

— В чем разрушительная сила иностранных разведок?

— В вопросах.

— Как?

— Они стараются касаться вопросов, которых мы стараемся не касаться.

— Не есть ли они, эти отдельные элементы?

— Они.

— Это в таком случае вызывает озабоченность?

— Не может не вызывать.

— Ага. Толково. Толково. В чем гарантия наших успехов?

— В непрерывном разоблачении происков и врагов, и друзей, и просто посторонних, которых еще очень много у нас.

— Значит, мы можем передать населению, что вопросы одежды, питания, снабжения, лечения, обучения, привлечения и правовых знаний...

— ...находятся под непрерывным всеулучшающимся контролем. Передайте, что народ сегодня живет гораздо лучше.

— В письмах спрашивают, можно ли где-нибудь повидать народ?

— К сожалению, я не уполномочен, хотя думаю, что проблем быть не должно.

— Просто мы много наслышаны о своем народе, действительно великий, талантливый, героический. Могло ли бы наше население рассчитывать на небольшую встречу с народом, нам бы это многое дало?

— Не надо забывать, что он измучен революцией, Гражданской войной, Отечественной, индустриализацией, приватизацией...

— Мы все понимаем и много времени не отнимем.

— Я поговорю с народом. Ответ сообщу.

— Очень признательны.

— Простите, а насчет обещания накормить население?

— В принципе, я думаю, мы этот вопрос решим в ближайшие какие-то пятилетки. И из развлечений кое-что подбросим.

— (Смущен.) Ну, это уж... Даже страшно как-то... Последние годы как-то было не до этого. Да и отвыкли. Из развлечений пруд, овраг, рассвет-закат, ураган.

— Понимаю. А сейчас, я думаю, можно и кое-что подбросить.

— Тут уж на ваше усмотрение. Если это сложно, то население приспособилось. Смотрит вдаль и на огонь — и достаточно.

— Да нет. Многого не обещаю. Парочку развлечений к празднику.

— Спасибо.

Молчание.

— Значит, ждем.

Молчание.

— Если можно, к Новому году?

Молчание.

— Всего доброго.

Молчание.