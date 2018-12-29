«Коммерсантъ»: Жванецкий. Обещания чиновников к Новому Году

- Азия и мир, анализ и комментарии
- 13:08, 29 декабря 2018
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CA-NEWS (CA) - Язык чиновников как особый феномен, отмечает Коммерсантъ, публикуя сатиру писателя Михаила Жванецкого.
Разговор начальников:
— Ох, Петраков, народ терпеть не будет, если ты оставишь население без, допустим, газет.
— Какие могут быть, допустим, сомнения. Оставить население без газет нам не позволит народ.
— Народ, между прочим, может внезапно спросить: «А как услуги населению?»
— Повышение платных услуг населению есть общенародная задача. Честно говоря, Василь Василич, население мне не нравится…
— А народ?
— Ну, народ... Наш народ с населением не сравнить. Вы ведь тоже чувствуете разницу.
— Да кто же не чувствует.
— А группки, какие противные бывают группки, формирования...
— Есть еще отдельные элементы. Те вообще мерзкие.
— Есть еще горожане. Сельские жители и глубинка...
— Так, всё! Не отвлекайтесь. Мы с вас спросим. Мы уже спрашиваем: как с обеспечением населения, допустим, лекарствами?
— Допустим, население?
— Да, да.
— И чем, вы спрашиваете?
— Лекарствами.
— Обеспечим.
— Я в этом уверен?
— Безусловно.
— Здесь сомнений быть не может?
— Абсолютно.
— Народ будет обеспечен лекарствами?
— В первую очередь.
— А все остальные?
— Тоже.
— Пока о населении говорить не будем.
— Безусловно.
— Вы думаете над этим?
— Необычайно. В этом году необычайно.
— Население не должно испытывать тревог по этому поводу.
— Никаких.
— А отдельные элементы?
— Эти могут.
— Ну тут объяснения не помогают.
— Значит — изоляция. ОМОН. Резиновые палки.
— Скажите, а вы что, употребляете эти предметы против населения?
— Только против элементов.
— Значит, население может быть спокойно?
— Повсеместно.
— Теперь насчет лекарств.
— Повторяю. Полная уверенность. Тревожного положения нет. Небольшая авария на Уральском таблеточном. Обычный сбой.
— Есть ли жертвы среди населения?
— Человеческих нет.
— Ага...
— Только среди потребителей. Менее 3%. В пределах нормы.
— А нормы утверждены?
— После всенародного обсуждения мною лично.
— Значит, обеспечение лекарствами...
— Вопрос наибольшей важности, общенародная задача.
— Ах, даже так. Будем считать вопрос закрытым?
— Самым твердым образом.
— Товары, услуги, подготовка к зиме?
— Вне всяких сомнений. Предмет самого пристального изучения внимания. Уже на ближайшее время намечены самые широкие перспективы.
— Ага... Население может быть спокойным?
— Безусловно. Для беспокойства населения нет оснований, одни только поводы и спецотряд особого назначения.
— То есть беспокойство население...
— ...проявлять не должно. Не имеет права.
— Значит, рост платных товаров, услуг, подготовка к зиме, спрос?..
— Вот здесь — в двух томах. Отработанные и переработанные просьбы, переплетенные и сжатые между собой. Мы уже приступили к выработке таких же унифицированных сжатых ответов. В самое ближайшее время будут приняты конкретные решения по проектам реконструкций предприятий и учреждений.
— Вот даже так?
— Безусловно.
— Значит, население?..
— Передайте населению горячий привет от Родины, а также от меня лично. В целях скорейшего обеспечения убыстрения нарастания получения продуктов для быстрейшего их употребления был посещен ряд предприятий общественного пропитания, где трудящиеся обратились со своими просьбами и проблемами, позволяющими сделать вывод, что питание работников питания налажено, они нуждаются в транспорте и жилье.
— А вот могут они накормить посетителей?
— Это самый острый вопрос, на который только время даст ответ, хотя нас радует уже то, что хотя бы работники общепита отошли от общего стола.
— Вопросы одежды?
— Одежда не является предметом первой необходимости. Тем не менее мы ею занимаемся упорно, и население может быть уверено, что страна и народ думают о том, как будет выглядеть население и его представители, к примеру, прохожие, очередники, призывники, отказники и космонавты. Дома моделей полным ходом разрабатывают одежду для разных слоев населения, мигрирующего по стране. Миграция нас беспокоит. Мигрируют семьи и отдельные мужья. Мигрируют одинокие женщины. Народ требует приковать их к месту. Наша задача — выполнить эти требования народа. Население к Новому году будет одето окончательно.
— К какому Новому году?
— Вопрос решается.
— Иностранные разведки?
— Как правило, озабочены нашим благосостоянием.
— Как мы можем их дезориентировать?
— Наиболее простым способом: непрерывно меняя благосостояние, или наоборот, не меняя его, что менее дорого.
— В чем разрушительная сила иностранных разведок?
— В вопросах.
— Как?
— Они стараются касаться вопросов, которых мы стараемся не касаться.
— Не есть ли они, эти отдельные элементы?
— Они.
— Это в таком случае вызывает озабоченность?
— Не может не вызывать.
— Ага. Толково. Толково. В чем гарантия наших успехов?
— В непрерывном разоблачении происков и врагов, и друзей, и просто посторонних, которых еще очень много у нас.
— Значит, мы можем передать населению, что вопросы одежды, питания, снабжения, лечения, обучения, привлечения и правовых знаний...
— ...находятся под непрерывным всеулучшающимся контролем. Передайте, что народ сегодня живет гораздо лучше.
— В письмах спрашивают, можно ли где-нибудь повидать народ?
— К сожалению, я не уполномочен, хотя думаю, что проблем быть не должно.
— Просто мы много наслышаны о своем народе, действительно великий, талантливый, героический. Могло ли бы наше население рассчитывать на небольшую встречу с народом, нам бы это многое дало?
— Не надо забывать, что он измучен революцией, Гражданской войной, Отечественной, индустриализацией, приватизацией...
— Мы все понимаем и много времени не отнимем.
— Я поговорю с народом. Ответ сообщу.
— Очень признательны.
— Простите, а насчет обещания накормить население?
— В принципе, я думаю, мы этот вопрос решим в ближайшие какие-то пятилетки. И из развлечений кое-что подбросим.
— (Смущен.) Ну, это уж... Даже страшно как-то... Последние годы как-то было не до этого. Да и отвыкли. Из развлечений пруд, овраг, рассвет-закат, ураган.
— Понимаю. А сейчас, я думаю, можно и кое-что подбросить.
— Тут уж на ваше усмотрение. Если это сложно, то население приспособилось. Смотрит вдаль и на огонь — и достаточно.
— Да нет. Многого не обещаю. Парочку развлечений к празднику.
— Спасибо.
Молчание.
— Значит, ждем.
Молчание.
— Если можно, к Новому году?
Молчание.
— Всего доброго.
Молчание.