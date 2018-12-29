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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане с 1 января автовладельцам не нужно предъявлять сотрудникам полиции страховой полис

CA-NEWS (KZ) - Бумажные страховые полисы выйдут из обращения в Казахстане с 1 января 2019 года, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ).

«С 1 января 2019 года клиенты страховых организаций смогут заключать договоры страхования в электронной форме с использованием интернет-ресурсов и оформить страховой полис в электронной форме. Возможность заключения электронной формы договора вводится по всем видам обязательного и добровольного страхования. С введением онлайн-страхования исключается обращение бумажных полисов по договорам обязательного страхования», - сообщили в Нацбанке в пятницу.

По информации финансового регулятора, «автовладельцам больше не нужно будет предъявлять сотрудникам административной полиции страховой полис, так как факт заключения договора страхования будет проверяться путем направления запроса в единую базу данных по страхованию». «Введение онлайн-страхования удешевит стоимость страхования для населения и бизнеса, позволит заключать договоры напрямую через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или участия посредников, а также ускорит получение страховых выплат. Проверка наличия легитимного страхового полиса в электронной форме всеми заинтересованными лицами также будет возможна с 1 января 2019 года в круглосуточном режиме на официальном интернет-ресурсе АО «Государственное кредитное бюро» http://mkb.kz», - добавили в НБ.

Напомним, поправки, касающиеся онлайн-страхования и закрепления легитимности страхового полиса в электронной форме, внесены законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года №166-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг».

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