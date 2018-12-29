10 главных событий 2018 года в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Национальное информационное агентство Montsame называет 10 главных событий 2018 года в Монголии.

1. Президент Монголии предложил расширить энергетическую суперсеть Северо-Восточной Азии

Президент Монголии Х.Баттулга принял участие в 18-м расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также в четырех крупных международных форумах, в том числе во Всемирном экономическом форуме в Женеве, Швейцария, на которых озвучил инициируемые Монголией предложения. В частности, во время участия в IV Восточном экономическом форуме, прошедшем в российском городе Владивостоке 11-13 сентября и 12-м саммите форума «Азия-Европа» в Брюсселе, Президент Монголии Х.Баттулга предложил сформировать совместную рабочую группу по созданию энергетической суперсети Северо-Восточной Азии.

2. Премьер-министр Монголии совершил визиты в Республику Корея, КНР, США и Японию

В этом году Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух совершил официальные визиты в четыре страны и подписал ряд важных документов по социально-экономическому развитию. Например, во время официального визита в Республику Корея подписано Генеральное соглашение о льготном кредите в размере 500 млн. долларов США, предоставляемых Монголии от Правительства Республики Корея в рамках программы МВФ, а в рамках визита в Китай была достигнута договоренность, согласно которой Монголия получит 300 млн. долларов США в качестве льготного кредита для обновления центрального очистного сооружения Улаанбаатара. В ходе сентябрьского визита в Соединенные Штаты подписан договор о предоставлении Монголии 350 млн.долларов США в качестве безвозмездной помощи, в Японии – достигнута договоренность о финансировании второго этапа кредитования политики финансово-экономической реформы Монголии.

3. Началось строительство первого в стране нефтеперерабатывающего завода

В этом году в стране приступили к реализации крупных созидательных работ, способствующих решению актуальных проблем, стоящих перед Монголией. В частности, началось строительство нефтеперерабатывающего завода и моста в столичном районе Хан-Уул, а в пригородном районе столицы Яармаг сданы в эксплуатацию новый и отремонтированный мосты. 22 июня в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь состоялась церемония закладки фундамента и начала строительства первого в Монголии нефтеперерабатывающего завода, возводимого за счет предоставленного правительством Индии льготного кредита на сумму один миллиард долларов США. Завод сможет перерабатывать 1,5 млн тонн нефти в год. Завершение проекта запланировано в конце 2022 года. 2 ноября в местности Яармаг столичного района Хан-Уул сданы в эксплуатацию два моста: новый и отремонтированный. Финансирование этого проекта осуществлено за счёт льготного кредита на сумму 30 млн.долларов США, полученного от правительства КНР.

4. Альпинистка Б.Гангаамаа покорила вершину горы Чогори или К2

21 июля этого года заслуженная спортсменка Монголии, альпинистка Бадамгаравын Гангаамаа успешно поднялась на вершину Чогори или К2, второй по высоте пик в мире после горы Джомонлунгма. Это была третья попытка наших лучших альпинистов увидеть вершину так называемой «горы-убийцы», и Б.Гангаамаа стала первым человеком из Монголии, выполнившим одну из сложнейших в альпинизме задач «Покорение 7 вершин мира».





5. Представители из 50 стран обменялись опытом в снижении рисков стихийных бедствий

Представители из 50 стран и более 3 тысяч делегатов международных и неправительственных организаций приняли участие во второй Азиатской министерской конференции по снижению рисков бедствий, которая прошла в Улаанбаатаре 3-6 июля. Встреча организована Правительством Монголии совместно с Бюро ООН по снижению риска бедствий. По итогам конференции были приняты Улаанбаатарская декларация, План действий для стран Азии на 2018-2020 годы и Заявление участвующих сторон.





6. Признанные в мире таланты Монголии



Монгольские оперные певцы пользуются заслуженной славой во всем мире. Многие из них становятся знаменитыми после побед на различных международных конкурсах и выступают на ведущих оперных сценах мира. Ярким примером этому стали золотые голоса Монголии заслуженные артисты Г.Ариунбаатар и Э.Амартувшин. В 2018 году награды на престижных конкурсах завоевали также другие молодые оперные певцы Ч.Бадрал и Э.Анхбаяр. Например, певец Ч.Бадрал стал победителем конкурса “CHIGIANA international competition 2018”, организованного известной итальянской академией CHIGIANA, и обладателем награды “Golden Star-2018”. Он также получил право играть роль отца Альфреда Жоржа Жермона в опере Джузеппе Верди “Травиата” на сцене открытого театра Италии “Sferisterio di Macerata”. Другой певец Э.Анхбаяр одержал победу на XI Международном конкурсе молодых оперных певцов им. Римского-Корсакова и получил две золотые медали в двух номинациях конкурса: романс и опера.





7.Визиты С.Шойгу, Ван И, Ли Ён Хо в Монголию

В 2018 году Монголия приняла много зарубежных гостей, включая Премьер-министра Турции, министра обороны Германии и министра внутренних дел Индии. Важное значение для Монголии также имели визиты министра обороны РФ С. Шойгу, министра иностранных дел КНР Ван И и министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Глава МИД КНР Ван И во время своего официального визита в Монголию 23-25 августа ознакомился с ходом реализации проекта строительства Центра развития для детей-инвалидов и проекта строительства нового очистного сооружения Улаанбаатара. 18 октября Монголию с официальным визитом посетил министр обороны России Сергей Шойгу. В ходе визита Сергей Шойгу подписал Долгосрочную программу военного сотрудничества и передал Монголии военно-техническое имущество. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в рамках своего официального визита, состоявшегося с 8 по 9 декабря, провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Монголии Д. Цогтбаатаром, в ходе которых было выражено единогласие в наличии потенциала для развития двустороннего сотрудничества во многих сферах социально-экономического плана.





8. Обнаружен колодец древней столицы Орда-Балык Уйгурской империи

Колодец VIII-IX вв. древней столицы Уйгурской империи, обнаруженный археологами, считается редкой археологической находкой 2018 года. Раскопки были организованы в рамках проекта «Орхон», реализуемого Институтом истории и археологии Академии наук Монголии с 2007 года совместно с Институтом археологии Германии. В результате раскопок археологии обнаружили в центре большой структуры древний колодец, который обеспечивал дворец водой. На дне колодца также найдено несколько предметов, в частности, хорошо сохранившийся бронзовый колокол, позолоченый замок из железа, осколки мраморной статуи льва и т.д.





9. «S&P» повысило долгосрочный кредитный рейтинг Монголии, капитал банковского сектора достиг до 30 трлн.тугриков

9 ноября 2018 года международное рейтинговое агентство «S&P» повысило долгосрочный кредитный рейтинг Монголии с «B-» до «B» и оставило прогноз кредитного рейтинга на прежнем уровне «стабильный». На такую позитивную оценку повлияли рост цен на сырьевые товары, бюджетная дисциплина, экономический рост, а также стабильное развитие финансового рынка Монголии. Общая сумма капитала банковского сектора страны в 2018 году впервые достигла рекордной отметки и впервые в истории превысил 30 трлн.тугриков.





10. Способности монгольского врача оценили на международном уровне

В январе 2018 года генеральный директор Национального онкологического центра, профессор Ж.Чинбурэн стал почетным членом Французской Медицинской Академии в секции «Хирургия и хирургические специальности». Это звание Ж.Чинбурэн был удостоен за цикл работ по внедрению методов и техники французской хирургии в области лечения больных раком поджелудочной железы и печени. Он пока единственный монгольский ученый и врач, удостоенный такого звания.



