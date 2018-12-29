В Таджикистане рассмотрели план правительства на первое полугодие 2019 года

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане рассмотрели план правительства на первое полугодие 2019 года, сообщает ТаджикТА.

«Об этом было отмечено в ходе заседания правительства Таджикистана , которое провел президент Эмомали Рахмон», - сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании был обсужден вопрос о рабочем плане правительства РТ на первое полугодие 2019 года.

Министр финансов страны Файзиддин Каххорзода выступил с отчетом о мерах по исполнению закона РТ «О государственном бюджете РТ на 2019 год» и о разработке показателей госбюджета на 2020-2022 годы.

О внесении поправок в законы «О статусе столицы РТ», «О других обязательных платежах в бюджет», «О порядке лицензирования» перед участниками заседания отчитался министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода.

Члены правительства утвердили и отправили на рассмотрение Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) проекты законов о внесении поправок в законы «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов».

На правительственном заседании были приняты соответствующие решения о национальной стратегии РТ по снижению риска стихийных бедствий на 2019-2030 годы, о перечне гарантий медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь больным туберкулезом и о создании госучреждения «Бизнес-инкубатор Таджикистана».

Президент Эмомали Рахмон поручил членам правительства принять меры по выполнения поручений и рекомендаций, исходящих из ежегодного Послания президента парламенту.

Также были даны поручения относительно ускорения созидательных работ, подведения итогов социально-экономического развития страны в 2018 году, бесперебойного обеспечения населения и объектов народного хозяйства электроэнергией и теплом в зимний период.