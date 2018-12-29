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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На побережье Японского моря продолжаются сильные снегопады

CA-NEWS (CA) - По-настоящему зимняя погода, установившаяся сейчас в Японии с северных до западных районов, принесла с собой обильные снегопады, преимущественно в районы, расположенные вдоль побережья Японского моря. В горных районах наблюдаются сильные осадки в виде снега. Снег также начинает заносить долины районов Токай и Канто, сообщает NHK.

Метеорологическое управление Японии заявляет, что холодная зимняя погода все больше вступает в свои права, принося с собой холодные воздушные массы.

По состоянию на 11 часов утра субботы в расположенной в префектуре Ямагата деревне Окура высота снежного покрова достигала 1 метра 55 сантиметров.

Снегопады, как ожидается, будут продолжаться и в воскресенье, главным образом, в районах, расположенных вдоль побережья Японского моря.

Метеорологи советуют населению проявлять осторожность во время снежных бурь, следить за информацией о влиянии их на движение транспорта, а также опасаться возможных снежных обвалов.

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