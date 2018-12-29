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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В южнокорейском центре для перебежчиков из Северной Кореи произошла утечка их личных данных

CA-NEWS (CA) - Личные данные почти одной тысячи перебежчиков из Северной Кореи были похищены из одного учреждения в Южной Корее, которое занимается предоставлением помощи перебежчикам в их жизни в новых условиях, сообщает NHK.

Согласно подозрениям, утечка этих данных произошла в результате кибератаки со стороны Северной Кореи.

Министерство по делам объединения Южной Кореи сообщило, что 19 декабря ему стало известно об инфицировании компьютерной системы учреждения в провинции Кёнсан-Пукто.

Сотрудники проверили компьютеры, установленные в учреждении, и обнаружили, что из одного из них примерно в прошлом месяце были похищены данные 997 перебежчиков, включая их имена, даты рождения и адреса.

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