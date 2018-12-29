В Самаркандской области три человека погибли от отравления угарным газом

CA-NEWS (UZ) - 28 декабря в Ургутском районе зарегистрирован случай смертельного отравления угарным газом, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области.

По данным МЧС, погибли три человека, которые обогревали спальное помещение самодельным обогревательным прибором, не подсоединив его к дымоходу.

В результате горения сжиженного газа начал образовываться угарный газ, который накопился до смертельной концентрации.