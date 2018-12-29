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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бурятский школьник, напавший на детей с топором, приговорен к принудительному лечению

CA-NEWS (CA) - Подросток, пытавшийся убить детей и учителей в школе Улан-Удэ в январе 2018 года, решением районного суда будет направлен на принудительное лечение, передает Би-Би-Си.

За месяц до этого психиатрическая экспертиза в московском институте имени Сербского признала его невменяемым.

Приговором суда, вынесенным в субботу, школьник признан виновным в покушении на убийство. "Учащийся при пособничестве двух несовершеннолетних одноклассников - учеников девятого класса - напал на учителя и учащихся школы, а также устроил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью. По не зависящим от них обстоятельствам умысел на убийство до конца доведен не был", - говорится в сообщении Следственного комитета России.

Еще двое несовершеннолетних (14 и 15 лет), которых следствие считает соучастниками нападения на школу номер 5, признаны вменяемыми - суд по их делу состоится позже.

Мальчик, имя которого не называется, жил с матерью, отчимом - майором десантных войск - и двумя младшими братьями в пригороде Улан-Удэ - Сосновом бору, в военном городке, где расквартированы две армейские бригады.

У него были нормальные отношения в классе и, как у всех, у него были друзья, рассказывали корреспондентам Русской службы Би-би-си однокашники подростка. Учился на тройки, а незадолго до происшествия получил двойку в четверти по литературе, рассказывал отчим газете "МК".

В день нападения, 19 января, около 9:30 утра, девятиклассник с топором, вероятно, украденным из гаража отчима, поднялся в кабинет на третьем этаже, где вела урок русского языка у седьмого класса учительница Ирина Раменская. Судя по свидетельствам очевидцев, открыв дверь в кабинет, он бросил внутрь "коктейль Молотова". Класс загорелся.

"Я стала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет - там всё пылало. У меня просто… я уже истекала кровью", - цитировал тогда телеграм-канал Mash (связан с порталом Life) слова учительницы.

В результате нападения пострадали шесть человек: пятеро семиклассников и учительница. По данным улан-удинской больницы скорой медицинской помощи имени Антонова на вечер 21 января, одна девочка все ещё находится в коме после сложной операции.

После этого девятиклассник ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна третьего этажа. На улице его задержали сотрудники полиции. Нападавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, и первые следственные действия и судебное заседание об избрании ему меры пресечения проходили в больнице.

За время, прошедшее с января, две наиболее сильно пострадавшие девочки прошли курс лечения от травм пальцев и головы: одна пока так и не смогла вернуться в школу.

Учительница Ирина Раменская после курса реабилитации снова ведет уроки.

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