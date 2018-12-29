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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Британии опубликовали королевский список награжденных за особые заслуги

CA-NEWS (CA) - В Великобритании обнародовали список награжденных за особые заслуги перед страной. В число наград, даруемых королевой Елизаветой II, входят рыцарские звания, титулы кавалеров, офицеров и командоров ордена Британской империи и другие награды. Список, состоящий из 1148 человек, опубликован на сайте правительства Британии.

Среди награжденных — 544 женщины (47% от общего числа, самый низкий показатель с 2013 года), еще 12% представляют этнические меньшинства, 5% — люди нетрадиционной ориентации, 4% — инвалиды. Самым старым человеком, получившим награду, стал 100-летний ветеран Второй мировой войны Руперт Лингвуд, самым молодым — 22-летний основатель журнала Xplode Саид Атча.

Особое внимание уделено сотрудникам экстренных служб, которые были задействованы во время терактов в Британии в 2017 году — в общей сложности они получили 43 награды. Среди политиков отмечены консерваторы Джон Редвуд и Гэрри Стритер, а также лейборист Алан Кэмпбелл. Из числа актеров выделены Джим Картер и Майкл Пейлин, актрисы Тэнди Ньютон и Софи Оконедо, также награду получил кинорежиссер Кристофер Нолан. В число награжденных спортсменов вошли тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт и капитан сборной Гарри Кейн.

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