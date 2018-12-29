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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Белую мечеть открыли в Астане

CA-NEWS (KZ) - В столичном районе «Алматы» состоялось открытие мечети по улице Мустафина. Она отличается новым форматом строительства религиозных сооружений, передает официальный сайт столичного акимата.

В открытии мечети принял участие председатель Дуxовного управления мусульман Казаxстана, Верxовный муфтий Серікбай қажы Сатыбалдыұлы, который отметил, что новая мечеть является дуxовным сооружением, которое украсит архитектурный облик столицы.

По его словам, мечеть станет не только местом поклонения мусульман, но центром согласия, мира, очагом изучения истории, традиций, а также площадкой укрепления межнационального и межконфессионального согласия.

Новая мечеть носит название «Aq meshit» ввиду того, что она полностью облицована белым мрамором. Уникальность сооружения заключается в количестве минаретов. В классических мечетях их четыре. По замыслу архитекторов, у новой мечети два минарета, которые состоят из трех разных по стилю секций. Здание состоит из двух проектных сооружений - это медресе на 75 мест и сама мечеть на 450 мест, которая в пик посещений может вместить до 1000 человек.

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