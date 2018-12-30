В Каракалпакстане замминистра погиб в результате ДТП
- Узбекистан, происшествия
- 12:35, 30 декабря 2018
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CA-NEWS (UZ) - ДТП произошло 27 декабря текущего года в Хужайлийском районе, передает УзА.
Согласно данным агентства, водитель автомобиля марки «Нексия-3» потерял управление и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП газовый баллон машины взорвался.
Внутри автомобиля находились четыре человека, в том числе заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Каракалпакстана.
К сожалению, все пассажиры погибли на месте происшествия.
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