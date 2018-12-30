В Каракалпакстане замминистра погиб в результате ДТП

CA-NEWS (UZ) - ДТП произошло 27 декабря текущего года в Хужайлийском районе, передает УзА.

Согласно данным агентства, водитель автомобиля марки «Нексия-3» потерял управление и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП газовый баллон машины взорвался.

Внутри автомобиля находились четыре человека, в том числе заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Каракалпакстана.

К сожалению, все пассажиры погибли на месте происшествия.