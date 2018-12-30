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  31 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лукашенко подарил Путину на Новый год мешки с картошкой

CA-NEWS (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед Новым годом подарил российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картошки, об этом рассказала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, в программе «Макаёнка, 9».

В эфире также показали видео, на котором президент Лукашенко показывает Путину мешки с картошкой. «Самая лучшая, суперэлитная картошка с президентского огорода», — сказала Эйсмонт. По ее словам, картошку привезли «по спецзаказу». Она добавила, что в ходе своего прошлого визита в Россию Лукашенко привез Путину сало.

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