Лукашенко подарил Путину на Новый год мешки с картошкой

CA-NEWS (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед Новым годом подарил российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картошки, об этом рассказала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, в программе «Макаёнка, 9».

«Какая-то для жарки, какая-то для драников, какая-то для пюре, там все было подписано»: Лукашенко подарил Путину белорусское сало и четыре мешка картошки pic.twitter.com/692t6UPN9u — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 декабря 2018 г.

В эфире также показали видео, на котором президент Лукашенко показывает Путину мешки с картошкой. «Самая лучшая, суперэлитная картошка с президентского огорода», — сказала Эйсмонт. По ее словам, картошку привезли «по спецзаказу». Она добавила, что в ходе своего прошлого визита в Россию Лукашенко привез Путину сало.