Лукашенко подарил Путину на Новый год мешки с картошкой
- Азия и мир, политика
- 12:48, 30 декабря 2018
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CA-NEWS (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед Новым годом подарил российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картошки, об этом рассказала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, в программе «Макаёнка, 9».
«Какая-то для жарки, какая-то для драников, какая-то для пюре, там все было подписано»: Лукашенко подарил Путину белорусское сало и четыре мешка картошки pic.twitter.com/692t6UPN9u— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 декабря 2018 г.
В эфире также показали видео, на котором президент Лукашенко показывает Путину мешки с картошкой. «Самая лучшая, суперэлитная картошка с президентского огорода», — сказала Эйсмонт. По ее словам, картошку привезли «по спецзаказу». Она добавила, что в ходе своего прошлого визита в Россию Лукашенко привез Путину сало.
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