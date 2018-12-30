Wikipedia опубликовала рейтинг самых читаемых статей в русскоязычной версии

CA-NEWS (CA) - Wikipedia подвела итоги 2018 года и опубликовала сотню самых читаемых статей. На первом месте по просмотрам статья о чемпионате мира по футболу-2018. Его просматривали более 20 тыс. раз в день. На втором и третьем – информация о Владимире Путине (около 13 тыс.просмотров ежедневно) и России (более 12 тыс.просмотров в день), сообщается на сайте энциклопедии.

Россия в уходящем году в целом пользовалась повышенным вниманием пользователей. Так, на четвертом месте - материал о президентских выборах в РФ.

Пятую строчку занимают биография и достижения футболиста Криштиану Роналду. Следом расположилась информация о Хабибе Нурмагомедове.

На 7-м месте расположился сервис Youtube (9208 просмотров в день). Следующий в списке фильм: Мстители. Война бесконечности - 9011 просмотров в день.

Из звёзд шоу-бизнеса больше всех пользователей ресурса интересовали Фредди Меркьюри: более 8 тысяч просмотров и девятое место в рейтинге.

Замыкает первую десятку статья под названием "Список умерших в 2018 году". За сутки её читали более 8000 раз.