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  31 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте в честь Нового года состоится салют

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана в новогоднюю ночь, 31 декабря, в 00:00 часов состоится салют.

Салют будет организован в трёх местах Ташкента, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Места для проведения праздничного салюта были выбраны: дворец «Дружба народов», Юнусабадский район (улицы Янги шаҳар, Янги Юнусабод и Богишамол), Чиланзарский район (улицы Бунёдкор, Чупонота и Миллий). Праздничные мероприятия также будет транслироваться по всем телеканалам страны.

Напоминаем, что ранее в хокимияте Ташкента отмечалось, запуск салютов в честь крупных праздников будет традицией.

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