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  31 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы одну из улиц назвали в честь Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) - Имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова присвоили улице в казахстанской Алма-Ате. Всего было переименовано 346 улиц мегаполиса, сообщает мэрия города.

Переименование стало необходимым после того, как к Алма-Ате присоединили множество близлежащих поселков, и названия стали дублироваться. К примеру, улиц Абая было 12, а улиц имени Джамбула — 13.

Ислам Каримов был президентом Узбекистана с 1991 года, когда республика обрела независимость, и вплоть до его смерти в 2016 году. Фактически же он пришел к власти в 1989 году, когда стал первым секретарем ЦК компартии Узбекистана.

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