В Узбекистане завершен первый этап пуска современной парогазовой установки на Навоийской ТЭС

CA-NEWS (UZ) - 29 декабря 2018 года в рамках проекта «Расширение Навоийской ТЭС со строительством второй парогазовой установки комбинированного цикла мощностью 450МВт» был успешно проведен так называемый «первый розжиг» Газовой Турбины на ПГУ-2.

Как сообщила пресс-служба компании "Узбекэнерго", проект готов к вводу в эксплуатацию. Парогазовая установка на Навоийской ТЭС, может эксплуатироваться в простом цикле, который вырабатывает электроэнергию с помощью газовой турбины (без использования паровой турбины), с выработкой 312,1 МВт электроэнергии в режиме простого цикла в целях подачи электроэнергии для нужд экономики.

Завершение строительства объекта для запуска ПГУ комбинированного цикла, вырабатывающей электроэнергию мощностью 450 МВт, запланировано на январь 2020 года, и это будет одна из самых высокоэффективных электростанций в центрально-азиатском регионе, отметили в компании.

Станция ПГУ с простым циклом эксплуатации на Навоийской ТЭС является специально спроектированным проектом, уникальным для региона с годовой выработкой 2,26 млрд..кВт.ч электроэнергии почти за год до ввода объекта комбинированного цикла в коммерческую эксплуатацию.

Проект демонстрирует современный подход с применением передовых методов и технологий и со-финансируется кредитными линиями Японского агентства по международному сотрудничеству, Фонда реконструкции и развития и собственными средствами АО «Узбекэнерго».

Генеральный подрядчик – Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.