Турция сменит посла в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - 29 декабря глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с послом Турции Ахметом Башаром Шеном, который отбывает из страны в связи с завершением срока своего пребывания на посту.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-турецкого диалога по приоритетным направлениям, сообщили в МИД Узбекистана.

Ахмет Башар Шен был аккредитован в Узбекистане в декабре 2016 года.