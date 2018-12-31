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  31 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Турция сменит посла в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - 29 декабря глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с послом Турции Ахметом Башаром Шеном, который отбывает из страны в связи с завершением срока своего пребывания на посту.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-турецкого диалога по приоритетным направлениям, сообщили в МИД Узбекистана.

Ахмет Башар Шен был аккредитован в Узбекистане в декабре 2016 года.

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