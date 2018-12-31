Где в Астане прогремит новогодний салют?

CA-NEWS (KZ) - Акимат Астаны представил анонс интересных мероприятий на Новый год.

Согласно данным пресс-службы, на городской площади, территории у ТРЦ «Хан Шатыр», Ботанического сада до 17 февраля (13:00-20:00) состоится цикл мероприятий в рамках фестиваля Astana Winter Land; 31 декабря (21:00-3:00) – новогодняя концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

Столичный цирк: до 7 января в субботу и воскресенье (16:00) – новогодняя цирковая программа «Птица счастья».

Дворец независимости: 31 декабря (10:00-18:00) – выставка современного искусства «Движение в пространстве»; 31 декабря (10:00-18:00) – выставка молодежного объединения Союза художников «Менің елім – Мәңгілік ел»; с 31 декабря по 6 января (10:00-18:00) – персональная выставка С. Махамбетова «Баллада гор и степей»; с 31 декабря по 6 января (10:00-18:00) – выставка «Антиквариат».

Астана Опера: 31 декабря (17:00) – концерт «Астана Опера» поздравляет»; 5 января (12:00) – К.Сен-Санс, «Карнавал животных», зоологическая фантастика.

Набережная реки Есиль, сквер на пересечении проспекта Абылайхана и ул. Пушкина, территория у ТРЦ «Хан-Шатыр»: 31 декабря (00:00) – праздничный фейерверк.

Театр кукол: 1-6 января (12:00, 14:00 (сб, вс) – «Проделки ведьмы в Новогоднюю ночь» (новогодняя сказка от Дедушки Мороза).

Дворец «Жастар»: 5 января (10:00) – VI Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Феерия».

Ледовый каток «Акбулак»: 5 января (10:00-11:00, 17:00-18:00) – спортивные мероприятия в ледовых городках.