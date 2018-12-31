Генсек ТЮРКСОЙ посетил Хиву – кандидата на статус «культурная столица тюркского мира-2020»

CA-NEWS (UZ) - Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ начал работу по древнему городу Хива, кандитатура которого была выдвинута президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на соискание статуса «Культурная столица тюркского мира-2020».

Делегация Международной организации тюркской культуры во главе генерального секретаря ТЮРКСОЙ Дюсена Касеинова нанесла рабочий визит в Узбекистан, сообщила пресс-служба организации.

По приглашению министра культуры Узбекистана Вахтиёра Сайфуллаева руководитель ТЮРКСОЙ провел ряд встреч в Ташкенте, а также административном центре Хорезмского вилоята городе Ургенч.

В ходе встречи в здании министерства культуры Узбекистана, где приняли участие генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев, заместители министра культуры Озодбек Назарбеков, Умиджон Куконбаев и другие официальные лица, стороны договорились об активизации участия Узбекистана в деятельности ТЮРКСОЙ в рамках процесса «Культурная столица тюркского мира-2020» и обратили внимание на то, что данный шаг станет знаковым в истории ТЮРКСОЙ, которая популяризирует на мировом уровне культурное наследие тюркских народов.

В своем выступлении Касеинов подчеркнул, что «Тюркскому миру не хватает активного участия Узбекистана. Богатая культура и история Узбекистана принадлежат не только тюркскому миру, но и всему человечеству. Поэтому мы с нетерпением ждем решительного шага со стороны Узбекистана в этом направлении, в результате чего, я уверен, позиции ТЮРКСОЙ еще больше укрепятся».

Глава министерства культуры Узбекистана Сайфуллаев подчеркнул, что президент Узбекистана прилагает особое внимание сохранению и популяризации историко-культурного наследия страны, в рамках которого состоялось выдвижение города Хива в качестве кандидата на соискание статуса «Культурная столица тюркского мира-2020». «Никто нас не исключал из состава ТЮРКСОЙ и наш флаг продолжает развеваться. Мы лишь приостановили нашу деятельность на короткое время», - добавил он.

После переговоров в Ташкенте делегация ТЮРКСОЙ в сопровождении заместителя министра культуры Казарбекова посетила Ургенч и Хиву – историческую столицу ханства с XV по XX вв., включенную в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В Ургенче Касеинов встретился с хокимом Хорезмской области Фарходом Фермоновым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с кандидатурой Хивы на статус «культурной столицы тюркского мира-2020».

«После непродолжительного перерыва возвращение Узбекистана в ряды ТЮРКСОЙ будет ознаменована масштабным проектом. Безусловно, активное участие Узбекистана укрепит позиции ТЮРКСОЙ, а присвоение статуса «культурной столицы тюркского мира-2020» городу Хива – будет способствовать повышению значимости данной культурной инициативы», - сказал Касеинов.

В ходе своего участия в качестве почетного гостя в работе VI Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (3 сентября 2018 г., Чолпон-ата, Кыргызстан) президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев коснулся статуса «Культурная столица тюркского мира», присваемого ТЮРКСОЙ с 2012 года, и выдвинул в качестве кандидата на соискание данного высокого титула древнюю Хиву, представляющую собой единственный в мире город-музей, уникальный памятник культуры и зодчества тюрко-исламской цивилизации средневековья. Мирзиёев также подчеркнул, что данный шаг будет способствовать укреплению братских уз между народами, развитию экономических и торговых связей, процветанию международного туризма.