Казахстанские пограничники обстреляли судно браконьеров на Каспии

CA-NEWS (KZ) - Пограничники Казахстана обстреляли судно браконьеров на Каспийском море.

По данным Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, 28 декабря во время несения боевого дежурства пограничным кораблем Регионального управления Береговой охраны ПС в 23:45 в пределах территориальных вод республики (в 10 милях к западу от мыса Адамташ) было обнаружено и начато преследование маломерного судна типа «Байда».

В целях его остановки было применено стрелковое вооружение, в ходе чего один из нарушителей получил касательное ранение в правое предплечье, пострадавшему оказана медицинская помощь.

В 00:10 минут 29 декабря судно было задержано. На борту судна обнаружено 4 человека, по их словам, граждане Азербайджана, рыба осетровых пород в количестве 198 единиц общим весом 793,8 кг, 10 ящиков браконьерских крючковых снастей, средства спутниковой связи и навигации. Оценочная стоимость задержанного груза составила 190,93 млн тенге ($502 тыс.).

По факту умышленного незаконного пересечения государственной границы Казахстана возбуждено уголовное дело.



