Президент Монголии присвоил сотрудникам МИДа звание дипломата

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Х.Баттулга издал указ о присвоении почетного звания дипломата некоторым сотрудникам МИДа, высоко оценив их заслуги за многие годы плодотворного труда в сфере внешних отношений и внесение реального вклада в реализацию основных направлений и приоритетов внешней политики, сообщает Montsame.

В частности, звания Чрезвычайного и Полномочного посла удостоились член парламента, министр внешних связей Д.Цогтбаатар и посол Монголии в Республике Лаос Л.Галбадрах, также звание Чрезвычайного и Полномочного посланника присвоено послу Монголии в Австралии Б.Чулуунхуу и постоянному представителю Монголии в ООН С.Сухболду.

Вручая высокие дипломатические звания, президент Х.Баттулга отметил, «Сегодня по случаю 107-летия основания дипломатической службы в Монголии вручается высокое дипломатическое звание служащим и сотрудникам МИДа за их многолетний и упорный труд, и проявленный профессионализм в дипломатической службе».

В своей речи глава государства напомнил о наступившем времени, когда внешняя политика нашей страны должна быть направлена на развитие и укрепление экономической безопасности дипломатическими методами.