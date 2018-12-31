На юге Таджикистана возобновил работу ранее закрытый международный аэропорт

С началом полетов лайнеров Nordwind Airlines возобновил работу международный аэропорт Бохтара, который был закрыт с сентября 2017 года. «Это хорошая новость для нас и наших сотрудников, которые почти полтора года находились в вынужденном отпуске», сказал в беседе с Радио Озоди начальник аэропорта Фарход Абдурахмонзода.

По его словам, в настоящее время Nordwind Airlines – российская авиакомпания, которая работает на рынке авиаперевозок с 2008 года, осуществляет полеты только в Москву раз в неделю. С 2019 года жители Бохтара и районов Вахшской долины могут вылететь с нашего аэропорта в другие города России, в частности в Екатеринбург и Санкт-Петербург, сказал Абдурахмонзода.

Последние месяцы жителям Вахшской долины приходилось покупать билеты в Россию на рейсы, которые выполняются из аэропортов Душанбе и Куляба.

Как стало известно, билет на рейс Бохтар-Москва стоит 1580 сомони ($170) или на 200 сомони дешевле, чем авиабилет на рейс Куляб-Москва.