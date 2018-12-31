Выборы президента Афганистана отложили на 3 месяца

CA-NEWS (CA) - Избирательная комиссия Афганистана объявила о том, что выборы президента страны будут отложены на 3 месяца, передает NHK.

Независимая избирательная комиссия объявила в воскресенье, что президентские выборы состоятся 20 июля вместо 20 апреля, как было первоначально намечено. В качестве причины она назвала плохую подготовку и нехватку фондов. Выборы президента в Афганистане проводятся раз в 5 лет.

Ситуация с безопасностью в этой стране ухудшается. Когда в октябре после трех лет отсрочки там состоялись выборы в нижнюю палату парламента, в некоторых штатах прозвучали многочисленные обвинения в допущенных на них нарушениях. Результаты выборов в этих штатах оглашены не были.

Мирные переговоры между правительством США, которое разместило свои силы в Афганистане, и антиправительственными боевиками Талибан продолжаются, начиная с июля.

По словам обозревателей, перенос выборов президента на более поздний срок говорит о решении правительства Афганистана пронаблюдать за тем, к каким результатам приведут эти переговоры.



