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  31 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Алишер Усманов хочет открыть AliExpress Russia в начале 2019 года

CA-NEWS (UZ) - Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов хочет открыть AliExpress Russia в начале 2019 года.

Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru в области e-commerce находится на финальной стадии согласования и заработает в начале 2019 года. Об этом сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу «Россия-24», пишет ТАСС.

«Исходя из той информации, которой я располагаю, мы на финише. Я думаю, что уже в следующем году это предприятие начнет действовать, мы очень на это надеемся», — сказал он.

Алишер Усманов отметил, что для завершения сделки необходимо обеспечить соблюдение нескольких условий, которые предполагали создание альянса.

Во-первых, организовать технологическую безопасность российскими ресурсами, во- вторых, предоставить возможность использования технологий компании Alibaba в России. Кроме того, предприниматель отметил необходимость нахождения серверов СП на территории РФ.

Совладелец холдинга USM также добавил, что еще два технологических пункта уже находятся в стадии финального согласования.

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