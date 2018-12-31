ООН подвела итоги 2018 года

CA-NEWS (CA) - Завершается 2018 год, пришло время оглянуться. В ООН многое происходит по плану, как смена времен года: готовятся и публикуются доклады, заседают комитеты, завершается одна сессия и начинается другая, сменяется страна-председатель в Совбезе, избираются непостоянные члены, отмечаются международные тематические дни. Многое расписано на годы вперед. Вместе с тем работа ООН непредсказуема, как сама жизнь – именно в здании на Ист-Ривер бьется пульс человечества.

Химатака в Сирии, авианалеты в Йемене, отравление в Солсбери, российско-украинский кризис в Керченском проливе, запуск ракет в КНДР, трагедия мусульман-рохинджа в Мьянме – где бы не происходили эти события, все они оказываются в поле зрения ООН: Совбез собирается на чрезвычайное заседание, дипломаты обсуждают ситуацию, а порой «скрещивают шпаги», эксперты отправляются на места, гуманитарные сотрудники срочно оказывают помощь нуждающимся, при необходимости, ООН берет на себя роль посредника в преодолении того или иного кризиса. Главная цель создания ООН и заключается в том, чтобы человечество решало проблемы в зале заседаний, а не на поле боя.

Сирия

Сирия весь год оставалась темой номер один: боевые действия, гуманитарная помощь, страдания гражданского населения, мирные переговоры, химическое оружие. 2016 год, например, ознаменовался эпической битвой за Алеппо и последовавшим гуманитарным кризисом, а 2018-ый – не менее масштабной дипломатической кампанией в защиту Идлиба, который мог повторить судьбу Алеппо. В мире облегченно вздохнули, когда Россия и Турция договорились о зонах де-эскалации. «Я настоятельно призываю все стороны, напрямую и косвенно вовлеченные в [происходящее в Идлибе] – и особенно трех гарантов обеспечения зон де-эскалации, а конкретно Иран, Россию и Турцию: сделайте все возможное, чтобы защитить гражданское население», - как заклинание повторял Генеральный секретарь Антониу Гутерриш и другие представители ООН. И похоже масштабного сражения в Идлибе пока удается избежать.

Йемен

Йемен – еще одна кровоточащая рана. Война, экономика на грани коллапса, миллионы нуждающихся, голод. Погибли сотни тысяч человек, миллионы лишились крова, ранены, унижены. Чтобы прокормить жителей Йемена в следующем году потребуется 4 млрд долларов. Это на миллиард больше, чем в этом году, и на 2 млрд больше, чем в прошлом.





«По нашим оценкам, положение четверти миллиона жителей Йемена впервые подпадает под пятую категорию по шкале продовольственной ситуации. Пятая категория – это катастрофа», - сказал Координатор чрезвычайной помощи ООН Марк Локок. На этой шкале, по его словам, нет более высокой отметки – эта последняя.

Под самый занавес уходящего года в тьме йеменской трагедии появился огонек надежды: на встрече в Швеции стороны йеменского конфликта впервые пожали друг другу руки. Они договорились о прекращении огня в провинции Ходейда и решили вопрос о передаче одноименного порта под управление ООН. «Будущее Йемена в ваших руках и у вас появилась прекрасная возможность», - заявил Генсек, приветствуя в Швеции участников переговоров.

Украина

Последствия конфликта на востоке Украины ощущают на себе около 5,2 млн человек. 3,5 млн из них нуждаются в помощи. Тридцать процентов нуждающихся составляют пенсионеры - это больше, чем где-либо в мире. В результате конфликта особенно пострадали женщины. В шести из десяти местных семей женщина является основным кормильцем.





На всю линию соприкосновения длиной в 427 км - всего пять пропускных пунктов, через которые ежемесячно проходит миллион человек. Между тем на гуманитарные операции на востоке Украины катастрофически не хватает средств – получена лишь треть запрошенной суммы. «Да, я считаю это «забытым конфликтом», - признался в интервью Службе новостей ООН Нил Уолкер, занимавший пост Гуманитарного координатора ООН на Украине. - Многие поражаются, узнав, что на протяжении прошлого года соглашение о прекращении огня нарушали 40 тысяч раз. И мы продолжаем наблюдать тысячи и тысячи таких нарушений».

Многосторонность - главная тема 73-ей сессии Генассамблеи

Все проблемы необходимо решать сообща – так считает большинство стран-членов ООН, но не все. Выступая с трибуны Генассамблеи, американский президент Дональд Трамп заявил, что превыше всего ставит интересы Соединенных Штатов, а в числе главных принципов его политики – патриотизм и суверенитет, которые он противопоставляет «глобализму».

С той же трибуны Трампу ответил президент Франции Эмманюэль Макрон: «Кое-кто хочет двигаться дальше под лозунгом «Прав тот, кто сильнее», но такой односторонний подход, не имеющий никакой легитимности, обернется противостоянием «всех против всех» и, в конечном итоге, не защитит никого, даже того, кто считает себя сильнейшим».

Выступая в Париже в день столетия со дня окончания Первой мировой войны, Генеральный секретарь ООН призвал учесть уроки мировых войн и защитить многосторонность.

Глобальный договор по миграции

Глобальный договор по миграции, который поддержали более 160 государств, - это яркий пример успешного международного сотрудничества. Об этом заявила Специальный представитель главы ООН Луиза Арбур, комментируя итоги исторической конференции по миграции, которая в декабре прошла в Марракеше.

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции призван обеспечить управление миграционными потоками в интересах самих мигрантов и государств – как принимающих, так и стран исхода. Задача заключается в том, чтобы воспользоваться положительными сторонами миграции и смягчить негативные.

Изменение климата

Миллионы жителей планеты уже поплатились за климатические перемены здоровьем и жизнью. Только в этом году произошли масштабные пожары в Греции, Канаде, США и в Скандинавии. Уже в конце весны в Японии, Южной Корее и Европе установилась жара, зашкаливающая за 40 градусов. Все быстрее тают льды в Арктике и Антарктике. Засухи – в Африке и в Южной Америке – уничтожают посевы и скот. Едва ли не каждую неделю из разных уголков мира поступают сообщения об ураганах, циклонах и наводнениях, которые разрушают инфраструктуру, жилые дома и уносят жизни людей. Повышается уровень мирового океана, угрожая самому существованию островных государств.

После двух недель напряженных переговоров и бессонных ночей участники Конференции по климату в польском Катовице договорились о том, как они будут выполнять принятое в 2015 году Парижское соглашение по климату. Главная цель - удержать глобальное потепление на уровне 2-х градусов Цельсия по сравнению с периодом до индустриальной революции.

Кофи Аннан

В 2018 году оборвалась жизнь седьмого Генерального секретаря ООН, лауреата Нобелевской премии мира, Кофи Ананна. Выдающийся лидер, не терявший веру в ООН, идеалист и прагматик, мудрый наставник, мужественный человек, готовый дать отпор власть предержащим, душевный и тактичный собеседник – так отзываются об Аннане друзья, коллеги и бывшие подчиненные.

«Он всем и повсюду обеспечивал пространство для диалога и решения проблем, помогая отыскать дорогу к лучшему миру, - подчеркнул нынешний глава ООН Антониу Гутерриш. – В эти неспокойные времена испытаний, он никогда не прекращал работать, продвигая ценности, заложенные в Уставе ООН. Его наследие останется для нас источником вдохновения».

Юбилей

В уходящем году в ООН отметили 70-летие Всеобщей декларации прав человека. В далеком 1948 году человечество, едва пережившее жесточайшую диктатуру в самом сердце Европы, объединилось, чтобы заявить о приоритете человеческой жизни, ценности свободы, о необходимости равноправия и братства.

За прошедшие десятилетия возникли новые проблемы и вызовы, связанные с развитием технологий, искусственного интеллекта и изменением климата, которые сложно было предугадать 70 лет назад. Но Всеобщая декларация не потеряла своей актуальности и сегодня. «Я уверена, что по прочтении всех статей Декларации становится очевидным, что она носит поистине всеобщий характер, ведь во всех этих статьях говорится о том, как на самом деле хотят жить люди», - заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.