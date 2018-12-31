РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан приступил к экспорту тракторов в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 27 декабря текущего года восемь тракторов марки «Беларусь 82.1» и «Беларусь 80Х» поставлены в Узбекистан, передает Asia-Plus.

По данным Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, в 2019 году данное предприятие планирует налаживать широкомасштабную поставку этих тракторов в Узбекистан, а также экспорт трактора марки «Беларусь 512» (без кабины) в Афганистан и Пакистан.

В министерстве отметили, что СП «Агротехсервис» официально было сдано в эксплуатацию 29 сентября этого года при участии президентов Таджикистана и Беларуси Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко.

В течение одного года в совместном предприятии можно выпускать более 1,7 тыс. тракторов. А годовой выпуск других видов сельхозоборудования, в том числе и прицепов, составляет 2,6 тыс. единиц.

print
  • Wikipedia опубликовала рейтинг самых читаемых статей в русскоязычной версии
  • В Каракалпакстане замминистра погиб в результате ДТП
  • Кампания по выборам президента Украины стартует 31 декабря
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×