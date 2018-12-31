Таджикистан приступил к экспорту тракторов в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 27 декабря текущего года восемь тракторов марки «Беларусь 82.1» и «Беларусь 80Х» поставлены в Узбекистан, передает Asia-Plus.

По данным Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, в 2019 году данное предприятие планирует налаживать широкомасштабную поставку этих тракторов в Узбекистан, а также экспорт трактора марки «Беларусь 512» (без кабины) в Афганистан и Пакистан.

В министерстве отметили, что СП «Агротехсервис» официально было сдано в эксплуатацию 29 сентября этого года при участии президентов Таджикистана и Беларуси Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко.

В течение одного года в совместном предприятии можно выпускать более 1,7 тыс. тракторов. А годовой выпуск других видов сельхозоборудования, в том числе и прицепов, составляет 2,6 тыс. единиц.