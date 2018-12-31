Ташкентское метро будет работать до часу ночи в Новый год

CA-NEWS (UZ) - В новогоднюю ночь метрополитен Ташкента продлит время своей работы до 01:00 ночи.

«С целью создания дополнительных удобств для жителей и гостей города Ташкент, работа метрополитена в новогоднюю ночь будет организована до 01:00 часов», – отмечается в сообщении «Узбекистон темир йуллари».

Интервалы между поездами с 22:00 31 декабря 2018 года до 01:00 1 января 2019 года следующие:

- по Чиланзарской линии - 4 минут,

- по Узбекистанской линии - 5 минут,

- по Юнусабадской линии - 6 минут.