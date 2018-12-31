В России из-за взрыва газового баллона обрушился подъезд многоэтажного дома

CA-NEWS (CA) - В России в центре Магнитогорска прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. После взрыва один из подъездов обрушился: плиты перекрытий сложились как карточный домик, сообщают Факты.

ЧП случилось около шести часов утра 31 декабря. Из-за обрушения пострадали 48 квартир — с третьего по седьмой этаж. Уже известно о троих погибших — двух взрослых и ребенке. Более 10 человек извлечены из-под обломков, судьба десятки людей неизвестна. Всего в зоне обрушения, по данным властей города, жили 120 человек.

Официальная причина взрыва уже объявлена. Считается, что к ЧП привела утечка бытового газа.