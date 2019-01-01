Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил граждан с Новым 2019 годом, сообщает пресс-службы Акорды.

«Дорогие соотечественники!

С особой радостью и волнением каждый из нас ожидает наступление Нового года. Этот светлый и добрый праздник мы встречаем в единстве и согласии большой и дружной казахстанской семьей. Мы связываем с ним свои самые смелые надежды и мечты, строим захватывающие дух планы и загадываем сокровенные желания на будущее.

Уходящий 2018 год был очень содержательным и динамичным для нашей страны. Главным событием стало 20-летие прекрасной Астаны, ставшей ярким символом широкой и открытой души казахстанцев, олицетворением счастья и благоденствия нашего народа.

В этом году Казахстан еще больше укрепил свои позиции и авторитет на международной арене. Мы успешно председательствовали в Совете безопасности ООН - ключевой структуре управления в современном глобальном мире.

Состоялись мои знаковые визиты в Москву, Пекин, Вашингтон, Брюссель и в другие значимые для нашего государства столицы.

В уходящем году мы сохранили позитивную динамику экономического развития страны. В рамках индустриализации запущены новые производственные предприятия и инфраструктурные объекты. Значительно выросли объемы жилищного строительства и транзитных перевозок. Увеличился экспорт казахстанской продукции и уровень цифровизации ключевых отраслей экономики.

Казахстанцы должны быть уверены в спокойствии и безопасности на улицах городов и сел нашей страны. Поэтому начаты реформы в судебной и правоохранительной системе.

Дан старт масштабным мерам по повышению качества жизни и росту благосостояния наших граждан. Все эти важные шаги и достижения стали возможны благодаря усилиям и труду всех казахстанцев. Хочу выразить свою искреннюю признательность каждому из вас за вклад в процветание нашей Родины!

Уважаемые казахстанцы!

В условиях стремительно меняющегося мира главным фактором успешного развития страны являются люди, их таланты, знания и патриотизм. Поэтому наступающий год объявлен Годом молодежи. Уверен, молодое поколение оправдает наше доверие и сможет вывести Казахстан в число 30-ти лучших государств планеты.

Дорогие друзья!

Всего несколько мгновений осталось до Нового 2019 года! Пусть мир, добро и благополучие будут в каждом казахстанском доме! От всего сердца желаю всем счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!», - говорится в новогоднем поздравлении главы государства.