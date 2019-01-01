Президент Узбекистана поздравил с Новым годом на русском и узбекском языках

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ с Новым годом на двух языках - русском и узбекском. Поздравление главы государства транслировалось в прямом эфире по всем телеканалам страны.

Президент пожелал гражданам счастья, крепкого здоровья и успехов в их делах.

"В 2019 году мы и дальше будем укреплять мир и спокойствие. Работа по расширению диалога с народом будет продолжена. В новом году мы примем все необходимые меры для создания удобств предпринимателям. Самой главной целью будет дальнейшее благоустройство нашей Родины. В центре внимания будет поддержка малообеспеченных семей и всех, кто нуждается в помощи", — заявил руководитель страны в своем поздравлении.

Подводя итоги уходящего года, он отметил, что 2018 год стал «годом огромных перемен и оставил яркий след в истории нашей страны». «Поэтому мы провожаем его с чувством благодарности и удовлетворения», — сказал глава государства.

«Мы сделали новые, исторические шаги к дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, прежде всего с нашими соседями, повышению авторитета Узбекистана на международной арене. Сегодня каждый человек и семья, каждый трудовой коллектив на собственном примере ощущают результаты этих реформ. Самое важное, растет уверенность людей в завтрашнем дне», — отметил он.

Напомним, что 2019 год объявлен в стране годом инвестиций и социальной поддержки населения.