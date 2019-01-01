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  1 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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При взрыве газа в Магнитогорске пострадал гражданин Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - При взрыве газа в Магнитогорске пострадал гражданин Узбекистана, его прооперировали, пациент находится в реанимации. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

36-летнего мужчину спасли после семичасового пребывания под завалами, отметила она в ходе совещания на месте трагедии, передает ТАСС. Медики диагностировали у пострадавшего множественное повреждение ребер, поражение брюшной полости и разрыв селезенки, уточнила министр.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме на проспекте Карла Маркса. В результате погибли четыре человека, судьба десятков человек остается неизвестной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в регионе ввели режим ЧС. Взрыв в многоэтажке Магнитогорска разрушил 26 квартир.

После инцидента в город прибыл президент России Владимир Путин, глава государства посетил оперативный штаб МЧС, организованный на месте ЧП, осмотрел место происшествия и навестил пострадавших в больнице.

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