В Намангане сотрудники городской администрации будут носить одинаковую одежду
- Узбекистан, общество
- 13:30, 01 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - В городе Намангане, расположенном в восточной части Узбекистана, внедрили специальную форму для сотрудников хокимията (городской администрации). Сотрудников переодели в новую форму к новому году, сообщает upl.
Специальная форма поможет гражданам узнать сотрудника хокимията и обратиться к нему с вопросами в любом месте. Решение по этому поводу было принято в целях сближения к вопросам и проблемам народа.
Предполагается, что форма будет меняться исходя от погодных условий.
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