В Намангане сотрудники городской администрации будут носить одинаковую одежду

CA-NEWS (UZ) - В городе Намангане, расположенном в восточной части Узбекистана, внедрили специальную форму для сотрудников хокимията (городской администрации). Сотрудников переодели в новую форму к новому году, сообщает upl.



Специальная форма поможет гражданам узнать сотрудника хокимията и обратиться к нему с вопросами в любом месте. Решение по этому поводу было принято в целях сближения к вопросам и проблемам народа.

Предполагается, что форма будет меняться исходя от погодных условий.