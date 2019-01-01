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  1 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Намангане сотрудники городской администрации будут носить одинаковую одежду

CA-NEWS (UZ) - В городе Намангане, расположенном в восточной части Узбекистана, внедрили специальную форму для сотрудников хокимията (городской администрации). Сотрудников переодели в новую форму к новому году, сообщает upl.

Специальная форма поможет гражданам узнать сотрудника хокимията и обратиться к нему с вопросами в любом месте. Решение по этому поводу было принято в целях сближения к вопросам и проблемам народа.

Предполагается, что форма будет меняться исходя от погодных условий.

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