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  1 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с Новым годом

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане Новый год встретили с небывалом ранее размахом. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в телевизионном поздравлении назвал 2018 год «поистине историческим» для жителей страны, "Сдача в эксплуатацию первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции относится к числу грандиозных, памятных событий уходящего года", отметил глава государства.

В марте 2018 года Организацией Объединённых Наций была поддержана четвёртая инициатива Таджикистана в направлении решения одной из глобальных проблем планеты под названием «Международное десятилетие действия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

«2018 год запомнился ещё и тем, что в отношениях двух дружественных соседних государств — Республики Таджикистан и Республики Узбекистан произошли коренные изменения», сказал Эмомали Рахмон.

Главные новогодние торжества прошли на главной площади таджикской столицы, где впервые в истории был организован новогодний базар. Там же власти установили самую высокую в истории страны главную новогоднюю елку - высота светодиодной красавицы достигает 28 метров, ее диаметр - 13 метров. В новогоднюю ночь на площади у ёлки в Душанбе состоялось праздничное шоу с участием звезд эстрады Таджикистана.

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